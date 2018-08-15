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غلق جزئى لشارع القومية العربية لمسافة 100 متر لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:04 ص
غلق جزئى لشارع القومية العربية لمسافة 100 متر لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ خطة للتحويلات المرورية لإنشاء محطتى القومية العربية والدائرى بالخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة إن الخطة تستمر لمدة شهر وتتضمن إغلاق جزئى لشارع القومية العربية بإمبابة فى الاتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 12 متر وطول 100 متر بداية من منزل الدائرى القوس الغربى حتى تقاطعه مع شارع العروبة.

وأضاف أنه سيتم إستقطاع جزء من الشارع لتيسير الحركة المرورية بعرض 6 متر وطول 100 متر فى الاتجاهين على أن تقوم الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية قبل التحويلة بمسافة كافية والعلامات المضيئة ليلاً .

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل والخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات والمركبات فى الإتجاهات الجديدة .

 


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