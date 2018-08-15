غدا.. السفير السعودى يودع أسر شهداء الجيش والشرطة المتوجهين "للحج"

كتب مصطفى عنبر

يزور أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، مساء غد الخميس، مطار القاهرة الدولى، لتوديع أسر شهداء الجيش والشرطة واللذين أمر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر أمرا الأسبوع الماضى، باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

ويستضيف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، 5300 حاج من 95 دولة حول العالم، وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإشراف العام على البرنامج.