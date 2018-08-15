video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. السفير السعودى يودع أسر شهداء الجيش والشرطة المتوجهين "للحج"

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:36 م
غدا.. السفير السعودى يودع أسر شهداء الجيش والشرطة المتوجهين "للحج" السفير السعودى اسامة نقلى
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

يزور أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، مساء غد الخميس، مطار القاهرة الدولى، لتوديع أسر شهداء الجيش والشرطة واللذين أمر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

 

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر أمرا الأسبوع الماضى، باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

ويستضيف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، 5300 حاج من 95 دولة حول العالم، وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإشراف العام على البرنامج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد المطار.. البعثة الرسمية للحج تتوجه للأراضى المقدسة.. شركة مصر للطيران تختتم جسرها الجوى فى مرحلة الذهاب بنقل 64 ألف حاج على متن 337 رحلة.. الرئيس اليمنى يغادر القاهرة بعد زيارة 3 أيام

ندوة الحج الكبرى تدشن أعمال دورتها الـ 43 عبر "شرف الزمان والمكان"

الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يؤكد تشديد وزير الداخلية على العناية بالحجاج

الدفاع المدنى ينفذ فرضية حادث حريق فى مجموعة حافلات لنقل الحجاج بعرفات

فيديو.. الداخلية تودع أسر 52 من شهداء الشرطة لأداء مناسك الحج

اسامة نقلى

الحج

السعودية

الملك سلمان

اسر شهداء الجيش والشرطة




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة