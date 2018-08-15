غادة والى تشكل لجنة من بعثة حج التضامن لاستلام ومعاينة مخيمات عرفات

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن جميع الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية قد وصلوا إلى الأراضى السعودية استعداداً لأداء فريضة الحج، حيث يبلغ إجمالى عدد الحجاج إلى 12445 حاجاً منهم 11654 حاج بمكة المكرمة و791 حاجاً بالمدينة المنورة.

كما تتابع الوزيرة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية حيث لم تسجل البعثة سوى حالة وفاة واحدة منذ بدء وصول الحجاج إلى الأراضي السعودية وهي لحاج من محافظة الغربية بالاضافة لوجود حالة واحدة فقط محتجزة بأحد المستشفيات لحاج من محافظة المنيا يعانى من أزمة قلبية ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة له .

وعلى صعيد آخر، أوضحت غادة والى أنه تم تشكيل لجنة من بعثة وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اليوم لاستلام ومعاينة مخيمات الحجيج بعرفات ومنى لتوزيعها على المحافظات.

وأكد أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتسير الحج والعمرة ورئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن جميع المخيمات مكيفة ومزودة بمراوح وصوفابد مع التأكيد على توفير مواقف لسيارات نقل الحجيج لعرفات بجوار المخيمات وأنه انه تم تشكيل لجنة لاستلام باصات تصعيد الحجاج إلى عرفات وعمل خطة تصعيد كل فندق والتي ستبدأ يوم الأحد القادم وتوفير عدد 12 باص احتياطى لمواجهة أى أعطال للباصات خلال تصعيد الحجيج لعرفات بالإضافة إلى توفير عدد 2 ورشة متنقلة لمتابعة أى أعطال للباصات .

جدير بالذكر، أن بعثة الوزارة تتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة على مدار 24 ساعة يومياً مع اتخاذ كافة الاجراءات لتذليل اي عقبات تواجه الحجاج علماً بأن رقم البعثة هو( 00966563593425 ) .