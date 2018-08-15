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علاقة عاطفية وراء إدعاء عامل بقصة اختطافه.. ومباحث الأزبكية تكشف اللغز

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:32 م
علاقة عاطفية وراء إدعاء عامل بقصة اختطافه.. ومباحث الأزبكية تكشف اللغز المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف لغز بلاغ باختطاف شاب من ميدان رمسيس، وتلقى أهله اتصالاً هاتفية طالبهم بالحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه، إلا أن رجال الأمن فكوا لغز القضية، وتبين أن المبلغ اختلق الواقعة.
 
كانت البداية ببلاغ لقسم شرطة الأزبكية من كلا من "عزام ع"، 45 سنة طباخ، و"عبد الرحمن ع"، 18 سنة عامل بسنترال،"نجل الأول"،بتعرض نجل الأول وشقيق الثانى "وائل ع" 19 سنة، حلوانى، لواقعة خطف من قبل مجهولين حال تواجده بميدان رمسيس لاستقلال سيارة أجرة والتوجه لمحافظة مطروح للعمل وفى وقت لاحق تلقى اتصال تليفونى من هاتف نجله ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى 300 ألف جنية مقابل إطلاق سراحه ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.
 
 
وبإجراء التحريات ولم يستدل على صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المبلغ باختطافه بمنطقة 15 مايو، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بمواجهته بالتحريات اعترف باختلاق واقعة اختطافه، وأضاف أنه نظرا لارتباطه بعلاقة عاطفية فتاة تدعى "ايات أ.ًًٍٍٍٍٍٍٍ" ربة منزل، ومقيمة مدينة 15 مايو ورغبته فى الزواج منها اختمرت فى ذهنه فكرة اختلاق واقعة اختطافه لابتزاز والده والتحصل منه على مبلغ مالى لتدبير نفقات الزواج وفى سبيل ذلك قام باستئجار شقة بمدينة 15 مايو، واتصل بوالده وادعى واقعة خطفه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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