طلاب "طب المنصورة" يحصدون المركز الأول فى الاختبار التنافسى "أون لاين"

الدقهلية - شريف الديب

حصل طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة على المركز الأول فى الأداء العام، كما حصل طلاب كلية طب جامعة عين شمس على المركز الأول على المستوى الطلابى، وذلك خلال إجراء أول اختبار تنافسى إلكترونى أون لاين لطلاب كليات الطب بخمس جامعات مصرية هى طلاب جامعة المنصورة، عين شمس، أسيوط، القوات المسلحة، 6 أكتوبر.

وصرح الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة أنه بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعمل اختبار تنافسى أون لاين بين طلاب الجامعات المصرية لمقدمة لتعميم الامتحانات على جميع الجامعات والمدارس فى المستقبل القريب وقد أجرى الاختبار 102 طالب بكلية الطب بجامعة المنصورة.

وقد تم الاختبار تحت اشراف وزارة التعليم العالى ويتم خلال ساعتين ويتضمن جزئين الجزء الأول اختبار طبى من 100 سؤال ويغطة أسئلة امتحانات طلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة لكليات الطب والجزء الثانى يتضمن اختبار ابتكارى لمدة 45 دقيقة.

وأشار أن لجنة وضع الأسئلة من جامعة القاهرة برئاسة الدكتورة هالة صلاح عميد طب القاهرة وبنك الأسئلة مقدم من جامعة طنطا وتغطى الأسئلة مواد الفرقة الأولى والثانية والثالثة بكليات الطب بالجامعات المصرية.

وقد قام بتنفيذ الاختبارات للجزء الطبى شركة ميكروسوفت وتقوم ببث الأسئلة من مركز بمدينة دبى كما قامت بتنفيذ اختبارات التفكير الابتكارى شركة ماكات الإنجليزية كما قام مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى والتقنى لإجراء الاختبار أون لاين بدون حدوث مشكلات تقنية.