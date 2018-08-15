طلاب الثانوية العامة "دور ثانى" يؤدون اليوم امتحانى الجبر والإحصاء

يواصل طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان الدور الثانى لليوم الخامس على التوالى، حيث يمتحن اليوم الأربعاء، الطلاب فى مادتى الرياضيات البحتة "جبر، وهندسة فراغية" والإحصاء.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى امتحان الجبر والهندسة الفراغية 3792 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة الإحصاء بإجمالى 6964 طالبًا وطالبة.

وفى السياق ذاته، تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم الأربعاء تصحيح مادتى الفيزياء والتاريخ، والتى أدى فيها الطلاب الاختبارات أمس الثلاثاء.

وكانت امتحانات الثانوية العامة دور ثانى انطلقت السبت 11 أغسطس وتنتهى 20 أغسطس الجارى.