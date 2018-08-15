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ضبط 8 متهمين مطلوبين فى عدة قضايا بالغربية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:26 م
ضبط 8 متهمين مطلوبين فى عدة قضايا بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط كل من ا. ا محكوم عليه بالسجن 6أشهر فى الجناية رقم 3811/287/2018 جنايات مركز بسيون(سلاح)، وضبط المتهم طه على طه النادى مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6007/479/2017 جنايات مركز بسيون (تزوير) بالسجن 5سنوات.

 كما تم ضبط م م مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4314/293/2018 جنايات مركز زفتى(سلاح) بالسجن 3سنوات، وضبط المتهم عبد الرحمن رضا صبحى مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6388/824/2018 جنايات قسم ثان المحلة(شروع فى خطف) بالسجن 5سنوات.

وضبط المتهم م خ مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4118/ 684/2018 جنايات ثان المحلة (حجز بدون وجه حق) بالسجن 5سنوات، وضبط المتهم ك م مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3/7/2018جنايات قسم زفتى (سلاح) بالسجن 15سنة.

كما اسفرت الحملة عن ضبط ا ا مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 20944/ 2908/2017 جنايات ثان المحلة (شروع فى قتل) بالسجن3سنوات، وضبط المتهم السيد رمضان السيد مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية 20944/2908/2017 جنايات ثان المحلة شروع فى قتل بالسجن 3سنوات، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.


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