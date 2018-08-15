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ضبط 5 أطنان أعلاف و500 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالغربية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:37 م
ضبط 5 أطنان أعلاف و500 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالغربية أعلاف - صورة أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية بدون بيانات، ومخللات غير صالحة للاستهلاك، ودقيق بلدى مدعم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "عطيه ح ع" 35 سنة صاحب معصرة زيوت بدون ترخيص بعزبة راتب مركز المحلة وبحوزته 4 أطنان أعلاف حيوانية بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى و300 جوال فارغ معد للتعبئة، تحرر المحضر 46534 جنح مركز المحلة، وضبط "السيد ح م" 32 سنة صاحب مصنع أعلاف وبحوزته طن أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة بدون بيانات تحرر المحضر 810 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

كما تم ضبط "يوسف م ع" 24 سنة صاحب معمل مخللات بدون ترخيص وبحوزته 500 كيلو مخللات متنوعة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك تحرر المحضر 13571 جنح مركز زفتى، وضبط "ابراهيم م ق" 30 سنة المسئول عن مخبز بلدى وبحوزته  400 كجم دقيق بلدى مدعم زيادة عن الرصيد تحرر المحضر رقم 811 جنح أ د ط مركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط "جمال ش م" 38 سنة صاحب محل بقاله وبحوزته  6294 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية  تحرر المحضر 807 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وضبط "صباح ع م" 56 سنة صاحبة محل بقالة بقرية قصر نصر الدين مركز كفر الزيات وبحوزتها 240 عبوة مواد غذائية متنوعة تحرر المحضر 25920 جنح مركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة التحقيق.


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