ضبط مصنع ألبان يستخدم مواد صناعية تؤثر على الصحة العامة فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط مصنع لإنتاج الألبان بعزبة أبو ضياء بقرية صرد مركز قطور، لقيامه باستخدام مواد صناعية بالمخالفة للقانون بهدف التدليس وغش المواطنين، والتى تؤثر على الصحة العامة.

كانت معلومات، قد توفرت بقيام "بسيونى ع ع" صاحب مصنع لإنتاج اللبن بعزبة أبوضياء، باستخدام مواد صناعية بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص، بقمع الغش والتدليس والقانون 132 لسنة 1950 الخاص بمنتجات الألبان.

وبإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وجه بسرعة استهداف المصنع، وضبط مافيه من منتجات، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط طن لبن مصنع غير صالح للاستهلاك، و450 كجم سمن يستخدم فى التصنيع، 240 كجم عسل جلوكوز يستخدم فى التصنيع، 36 كجم سكر يستخدم فى التصنيع، و25 كجم لبن بودره يستخدم فى التصنيع، و10 كجم بونى كريم يستخدم فى زيادة كثافة الألبان، و18كجم ملح طعام يستخدم فى التصنيع، كما تم ضبط السياره رقم 8516 ع و أ قيادة "محمد ح ب".

يشار إلى أن المذكور، قد استخدم تلك المواد المؤثره على الصحة العامة كوسيلة للغش والتدليس على المواطنين، وإيهام أصحاب المصانع بأن المنتج المضبوط من الألبان الطبيعية، تحرر المحضر رقم 591 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.