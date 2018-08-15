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ضبط لحوم فاسدة فى حملة تموينية بمركز أخميم فى سوهاج

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:24 ص
ضبط لحوم فاسدة فى حملة تموينية بمركز أخميم فى سوهاج لحوم فاسدة بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم قامت بتحرير7 محاضر تموينية متنوعة وضبط لحوم فاسدة تباع للمواطنين بأحد ميادين مدينة أخميم ، وذلك في حملة تموينية مكبرة علي الاسواق بناحية المركز بالتعاون مع الصحة والتموين والطب البيطري وشرطة المرافق للمرور علي الاسواق ومحلات تداول السلع الغذائية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الاضحي المبارك وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ، والتاكد من صلاحية اللحوم والمواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة المواطن السوهاجي .

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم  فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق والاسعار بدائرة المركز ، بالاشتراك مع الادارة الصحية ، وإدارة الطب البيطري ، ومكتب تموين أخميم ، وقد اسفرت تلك الحملة عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي حوالي نصف عجل بميدان الست عزيزة وتحرير 7  محاضر تموينية أخري ، وجاري أعمال المتابعة بصفة دورية وتكثيف الحملات وإحكام الرقابة علي الاسواق .

  

 


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