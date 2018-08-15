صور.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 15 منزلا جراء الأمطار الغزيرة بالسودان

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لقى 4 أشخاص مصرعهم ، إثر انهيار 15 منزلا بمنطقة الخرطوم بحرى ، جراء الأمطار الغزيزة التى ضربت العاصمة السودانية صباح اليوم الأربعاء .

وقال معتمد محلية الخرطوم بحرى ، اللواء حسن محمد حسن فى تصريح صحفى ، إن الأمطار أدت إلى انهيار 15 منزلا ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص تحت الأنقاض، بينهم طفل وامرأة ، وأضاف أن الإحصائيات سجلت انهيار حوالى 30 منزلاً بالمحلية منذ الأمطار التى هطلت الأسبوع الماضى، منوها بأن المحلية ستقوم بتقديم بعض معينات الإيواء للذين فقدوا منازلهم جراء الأمطار.

وكانت ولاية الخرطوم شهدت منذ فجر اليوم أمطاراً غزيرة فاقت التوقعات والمعدلات الاعتيادية، ما أدى لغمر المياه لمساحات شاسعة وتمددها فى بعض الأحياء السكنية .



ارتفاع فى منسوب المياه



ارتفاع هائل فى منسوب المياه



جانب من السيول فى السودان



جانب من الفيضانات



جانب من فيضانات السودان