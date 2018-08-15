صور.. مسيرة شبابية ببورسعيد ضمن احتفالات وزارة الرياضة باليوم العالمى للشباب

بورسعيد - السيد فلاح

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد مسيرة شبابية من ديوان عام المحافظة إلى مركز إعلام بورسعيد تقدم المسيرة رجال من الدين الإسلامى والمسيحى والدكتور على أبو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد نائبًا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأقيمت المسيرة تحت رعاية تحت الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كما شارك المحافظ فى لمؤتمر الموسع الذى عقد بمجمع إعلام بورسعيد احتفالا باليوم العالمى للشباب، والذى أقيم تحت شعار "معًا نحمى .. ونبنى الوطن".