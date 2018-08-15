video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مدير عام الموهبه الرياضيه يتابع المشروع القومى للناشئين بجنوب سيناء

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:40 م
صور .. مدير عام الموهبه الرياضيه يتابع المشروع القومى للناشئين بجنوب سيناء مدير عام ادارة الموهبة الرياضية اثناء متابعة الانشطة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
شهد محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، استمرار المشروع القومى للناشئين فى رياضه ( الملاكمه ، المصارعه ، العاب القوى ) بالاستاد الرياضى بطور سيناء يرافقه محمد فتحى توفيق ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء والمشرف العام على المشروع القومى للناشئين ، و احمد مسعد مدير المنشات الرياضية ، والجهاز الادارى للمشروع بالمحافظة.
 
ومن جانبه أكد محمد حمدى، مدير إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، فى تصريحات صحفية ، انه فى اطار اهتمام الدوله بصناعه بطل اولمبى وتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، أن جنوب سيناء من المحافظات المهمه التى تويلها الدوله والوزارة اهتماما كبيرا ، وكذلك كافه المحافظات الحدودية من أجل الاستخدام الأمثل والجيد للمنشات الرياضية الموجده على ارض جنوب سيناء والاهتمام بالمشروع و يقدم حراك رياضى فى المحافظة حيث أن الناشئ يظل عامين فى المشروع للاهتمام به من الناحية التدريبية والمهاريه والبدنية ، ويتم اخيار الناشئين المتميزين طبقا لاختبارات اعدت مسبقا من لجنه من وزارة الشباب والرياضه بالتعاون مع الإتحادات المختلفه للألعاب الرياضية.
 
وأضاف حمدى أن المشروع القومى للناشئين مقام على مستوى الجمهورية بواقع 100 مركز ناشئين بعدد 1589 ناشئ ، و 80 مركز واعدين بعدد 576 واعد مشيرا أن المرحله المقبله للمشروع هى مرحله النخبه لنقول أن لدينا ابطال اولمبيين يمكننا المشاركه بهم فى المحافل الدوليه باسم المشروع القومى ، والرياضة للناشئين التابع لوزارة الشباب.
 
 
 
1 محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومحمد فتحى ومدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء
محمد حمدي مدير ام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء

2المشاركين فى الانشطة الرياضية
المشاركين فى الانشطة الرياضية

3 مدير عام ادارة الموهبة الرياضية اثناء متابعة الانشطة
مدير عام ادارة الموهبة الرياضية اثناء متابعة الانشطة

4 اثناء ممارسة الانشطة الرياضية
اثناء ممارسة الانشطة الرياضية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات ازدواج ورصف عدد من الطرق الداخلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

اخبار مديرية الشباب والرياضة




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة