صور .. مدير عام الموهبه الرياضيه يتابع المشروع القومى للناشئين بجنوب سيناء

شهد محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، استمرار المشروع القومى للناشئين فى رياضه ( الملاكمه ، المصارعه ، العاب القوى ) بالاستاد الرياضى بطور سيناء يرافقه محمد فتحى توفيق ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء والمشرف العام على المشروع القومى للناشئين ، و احمد مسعد مدير المنشات الرياضية ، والجهاز الادارى للمشروع بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محمد حمدى، مدير إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، فى تصريحات صحفية ، انه فى اطار اهتمام الدوله بصناعه بطل اولمبى وتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، أن جنوب سيناء من المحافظات المهمه التى تويلها الدوله والوزارة اهتماما كبيرا ، وكذلك كافه المحافظات الحدودية من أجل الاستخدام الأمثل والجيد للمنشات الرياضية الموجده على ارض جنوب سيناء والاهتمام بالمشروع و يقدم حراك رياضى فى المحافظة حيث أن الناشئ يظل عامين فى المشروع للاهتمام به من الناحية التدريبية والمهاريه والبدنية ، ويتم اخيار الناشئين المتميزين طبقا لاختبارات اعدت مسبقا من لجنه من وزارة الشباب والرياضه بالتعاون مع الإتحادات المختلفه للألعاب الرياضية.

وأضاف حمدى أن المشروع القومى للناشئين مقام على مستوى الجمهورية بواقع 100 مركز ناشئين بعدد 1589 ناشئ ، و 80 مركز واعدين بعدد 576 واعد مشيرا أن المرحله المقبله للمشروع هى مرحله النخبه لنقول أن لدينا ابطال اولمبيين يمكننا المشاركه بهم فى المحافل الدوليه باسم المشروع القومى ، والرياضة للناشئين التابع لوزارة الشباب.