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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:50 م
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صور.. محافظ بورسعيد يشارك فى لقاء تحت شعار "معا نحمى.. ونبنى الوطن"

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:10 م
صور.. محافظ بورسعيد يشارك فى لقاء تحت شعار "معا نحمى.. ونبنى الوطن" جانب من الندوة
بورسعيد - السيد فلاح
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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى المؤتمر الموسع الذى عقد منذ قليل، بمجمع إعلام بورسعيد احتفالًا باليوم العالمى للشباب، والذى يقام تحت رعايته، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

 

وفى كلمته، عرض الغضبان، على الشباب المشاركين فى المؤتمر ما تم إنجازه على مدار عامين ونصف، فى عدة مجالات ومشروعات والقضايا التى تهم الشباب، مؤكدًا على أن الاحتفال باليوم العالمى للشباب، موضحًا أن الشباب عماد كل أمة وأساسها لأنهم قادة سفينة المجتمع، نحو التقدم والتطور ونبض الحياة فى عروق الوطن وكوادر المستقبل نحو التنمية الشاملة وسواعد الأمة.

 

وأضاف محافظ بور سعيد، أنه أسند مهمة تطوير الشاطئ للشباب وقدموا نموذجًا رائعًا للتطوير،أشاد به جميع الوافدين إلى المحافظة وأبنائها بعد نجاحهم فى تحويل شاطى بورسعيد إلى واحد من اجمل شواطئ الجمهورية على الاطلاق وعودة الأسر البورسعيدية إلى الشاطئ مرة أخرى، وفى ختام اللقاء قام اللواء عادل الغضبان بتكريم نماذج ناجحة من أبناء بورسعيد.

 
 
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