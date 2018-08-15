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صور.. عودة طائرة حجاج للمطار بعد اقلاعها بدقائق رغم تأخرها 4 ساعات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:28 م
صور.. عودة طائرة حجاج للمطار بعد اقلاعها بدقائق رغم تأخرها 4 ساعات حجاج
أحمد عبد الهادى بكير
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عادت طائرة 306 ضمن خطوط الطيران الجوى السعوى المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار جدة والتى كانت تقل 400 راكب لأداء مناسك الحج بعد إقلاعها بدقائق قليلة وذلك نتيجة حدوث عطل فى تكييف الطائرة، وذلك على الرغم من تأخر إقلاعها 4 ساعات كاملة وافترش الحجاج صالة المطار منتظرين اصلاح الطائرة مرة أخرى .

وقال المهندس سيد الألفى أحد ركاب الطائرة أن موعد إقلاع الطائرة 8.20 صباحا إلا أن الطائرة تأخرت 4 ساعات بسبب قيام فنى الصيانة بإصلاح عطل فى التكييف، حتى أقلعت الطائرة فى 12.30 ظهرا، مضيفا أنه بعد دخول الركاب للطائرة وربط الأحزمة وبدء سير الطائرة فى المهبط تمهيدا للإقلاع ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير داخل الطائرة وتسببت فى حالات إغماء للبعض وهو ما اضطر قائد الطائرة للعودة مرة أخرى وإلغاء الإقلاع.

وأضاف الألفى أنه فور نزول الركاب من الطائرة تم نقل عدد من الحالات التى أصيب باختناق وإغماء بالإسعاف لتلقى الخدمات العلاجية، مضيفا أن حالة من التذمر سادت بين الركاب نتيجة تأخر الرحلة أكثر من 7 ساعات كاملة، وتوجه البعض لتحرير محاضر وشكاوى لدى مدير أمن المطار ضد شركة الطيران المسئولة عن الرحلة .

وأوضح الألفى أن هناك العشرات من الركاب من المحافظات البعيدة تواجدوا داخل المطار منذ منتصف ليلة أمس، موضحا أنه لا يوجد أى مسئول من الشركة لتهدئة الركاب والتواصل معهم لشرح ملابسات ما حدث وتحديد موعد إقلاع الطائرة، خاصة وأن تذكرة الطائرة وصلت لـ 18 ألف جنيه .

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


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