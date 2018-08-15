صور.. رئيس وزراء إيطاليا يزور موقع انهيار جسر جنوة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

وصل رئيس الوزراء الإيطالى أمس الثلاثاء، إلى موقع جسر موراندى المنهار فى مدينة جنوة الساحلية.

وكان رجال الإنقاذ الإيطاليون واصلوا البحث عن ناجين من انهيار جسر بالقرب من مدينة جنوة، حيث أعلنت خدمة الإسعاف عن سقوط عشرات القتلى.



رئيس وزراء إيطاليا بموقع الجسر

واستطاع رجال الإنقاذ انتشال بعض الناجين بأعجوبة من الحادث وإرسالهم للمستشفى وسقط البعض الآخر فى سياراتهم على مسافة 150 قدمًا تحت الأرض.

كما استخرج رجال الإنقاذ بعض الناجين عن طريق رافعات قبل أن تنقلهم طائرات هليكوبتر للطوارئ.

وقال نائب مدير مركز أبحاث الهندسة المدنية فى جامعة لندن، فى تصريحات إعلامية، إن الجسر ، الذى اكتمل عام 1967، من المحتمل أنه كان معيباً فى بنائه، ومن المحتمل أن يكون فى الأساسات، أو يعانى من تآكل واسع فى الأجزاء المعدنية لم يلاحظه أحد فى عمليات الصيانة والتفتيش.



وصول رئيس وزراء إيطاليا



جانب من وصول رئيس وزراء إيطاليا



رئيس الوزراء الإيطالى بموقع الحادث



جانب من تواجد رئيس الوزراء الإيطالى



جانب من وصول رئيس وزراء إيطاليا