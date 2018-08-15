صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية "كيرالا" الهندية إلى 43 قتيلا

نيودلهى /أ ش أ/

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية التى تشهدها ولاية "كيرالا" الهندية إلى 43 قتيلًا.



المياة تغطى الشوارع

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن هيئة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم السبت المقبل، ما حدا بها إلى إطلاق تحذير باللون "الأحمر" لـ 12 من أصل 14 مقاطعة موجود بالولاية.



المياة تهيمن على المشهد فى شوارع الهند

وألغت السلطات الهندية الرحلات الجوية من وإلى ولاية "كيرالا" بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بسبب الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية التى بدأت فى الهطول منذ نحو أسبوع، كما فتحت السلطات الهندية بوابات 34 خزانا عقب وصول منسوب المياه إلى مستويات خطيرة.



مواطنون يحاولون مساعدة سيدة

وغمرت مياه الأمطار المئات من القرى وتسببت فى تدمير مئات المنازل، فيما تم استدعاء قوات الجيش من أجل المساعدة فى جهود الإنقاذ.



مواطنون يستخدمون العوامات لعبور الشوارع

تجدر الإشارة إلى أن موسم الأمطار الموسمية الذى يبدأ من شهر يونيو ويستمر حتى شهر سبتمبر يتسبب فى مقتل المئات كل عام فى الهند.