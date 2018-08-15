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صور.. أوقاف الأقصر تنظم احتفالات دينية بالمساجد فى العشر الأوائل من ذى الحجة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:46 م
صور.. أوقاف الأقصر تنظم احتفالات دينية بالمساجد فى العشر الأوائل من ذى الحجة احتفالات دينية بمساجد الأقصر فى العشر الأوائل من ذى الحجة
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد الشيخ محمد زكي يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، الاحتفالات الدينية التي أعدتها الإدارة بمناسبة العشر الأول من ذي الحجة، شملت مسجد السيد يوسف الحجاجي بالكرنك، ومسجد الشبان المسلمين ومسجد القرافي، ومسجد أبو الجود.
 
واستمع الشيخ محمد زكي يونس، إلي كلمة الشيخ حرز الله عباس الموجه بالأزهر الشريف، وشهدت الاحتفالات تقديم الابتهالات الدينية والمدائح النبوية من الشيخ موسى على محمد إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب، وذلك وسط حضور عدد كبير وجمع غفير من رواد المسجد وأهل المنطقة.
 
جدير بالذكر، أن الشيخ محمد زكي أعد هذه الاحتفالات بمناسبة أفضل أيام الدنيا وهي العشر الأول من ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقد بدأ انطلاق هذه الاحتفالات من اليوم في 3 مساجد (القرافي - أبو عياد - أبو الجود)، وسوف تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وذلك بناء على توجهات الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة أوقاف الأقصر لمحاربة الفكر المتطرف وتعاليم الناس المنهج الوسطي المستنير.
 
فيما شهد مسجد الإدريسي بمدينة الزينية افتتاح مدرسة علمية ضمن خطة وزارة الأوقاف لفتح مدارس بالمحافظات، لتجديد الخطاب الديني وتحصين الشباب من الأفكار الإرهابية المتطرفة، حيث يوجد بالمحافظة 5 مدارس علمية، كما افتتحت الوزارة خلال الفترة الماضية 23 مدرسة علمية جديدة، ليصل عدد المدارس إلى 117 مدرسة على مستوى الجمهورية، وهي عبارة عن مدارس يقدم بها محاضرات يلقيها بعض الدعاة بصفة يومية بعد صلاة العصر، في المساجد الكبرى من الأحد إلى الخميس، بتسلسل معين في كتب معينة، التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية.
 
أوقاف الأقصر تنظم إحتفالات دينية بالمساجد بالعشر من ذي الحجة
احتفالات دينية بمساجد الاقصر فى العشر الأوائل  من ذي الحجة

الاوقاف بالاقصر تفتتح مدرسة علمية بمسجد بالزينية
أوقاف الأقصر تفتتح مدرسة علمية بمسجد بالزينية

جانب من الدروس والاحتفالات الدينية بمساجد الاقصر
جانب من الدروس والاحتفالات الدينية بمساجد الأقصر
 
 
 

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