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شاهد فى دقيقة.. تيسيرات التموين لإضافة المواليد على البطاقات × 5 معلومات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. تيسيرات التموين لإضافة المواليد على البطاقات × 5 معلومات على المصيلحى وزير التموين
كتب ـ مدحت وهبة ـ تصميم ـ محمود بكر
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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة توجيهات وزارية لمديرى المديريات ومكاتب التموين فى مختلف المحافظات، لتيسير إجراءات إضافة المواليد على بطاقات التموين وفقا لقواعد القرار الوزارى الخاص بإضافة المواليد  بالبطاقات والذى بدأ منذ  أول أغسطس الجارى ولمدة 3 أشهر.

  

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول إجراءات وزارة التموين لتيسير إضافة المواليد على البطاقات فى نقاط محددة.

 

1ـ إلغاء البحث الاجتماعى للعمالة الموسمية المؤقتة غير المنتظمة وغير المؤمن عليهم عند إضافة أبنائهم على البطاقات.

 2ـ يكتفى لأصحاب المعاشات الذين لم يتمكنوا من تقديم مستند بقيمة المعاش، تسجيل الرقم التأمينى للمعاش.

3ـ أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة يتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بالمعاش.

4ـ السماح لأصحاب بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد أو بطاقات الفصل الاجتماعى بإضافة المواليد 

5ـ عدم إضافة  مواليد على بطاقة الجد للأم إلا  إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة.

 


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