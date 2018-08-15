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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:06 م
خالد صلاح
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سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يفتتح ورشة عمل للتوعية بالتحصيل الإلكترونى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:24 م
سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يفتتح ورشة عمل للتوعية بالتحصيل الإلكترونى ورشة عمل التوعية بوسائل التحصيل الإلكترونى
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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افتتح اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظه الوادى الجديد ورشة التوعية بوسائل التحصيل الإلكترونى، التى نظمتها المحافظة اليوم بالتعاون مع وزارة المالية بهدف عرض قواعد وأسس تنظيم التحصيل الإلكترونى، وأهم المعوقات وطرق حلها بالقطاعات المختلفة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

وأكد مصطفى، فى كلمته، على ضرورة العلاقة التكاملية بين مندوبى المالية وإدارات المحافظة من أجل تسهيل الخدمات المالية والعمل على وضع آلية واضحة لخدمة العاملين بالمحافظة من خلال الخدمات الإلكترونية.

 

ووجه سكرتير عام المحافظة، الشكر إلى وزارة المالية لتوعية العاملين بأحدث المنظومات فى التحصيل الإلكترونى وتقديم التسهيلات للهيئات والقطاعات المختلفة.


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