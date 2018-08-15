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سفير إثيوبيا: السيسى أعاد الدور المصرى لإفريقيا ويتعامل بحكمة فى ملف النيل

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:48 م
سفير إثيوبيا: السيسى أعاد الدور المصرى لإفريقيا ويتعامل بحكمة فى ملف النيل سفير إثيوبيا بالقاهرة
كتبت: إنجى مجدى- تصوير: محمد الحصرى
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أشاد سفير إثيوبيا تاى سيلاسى، بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقضية النيل، مشيرا إلى أنه بسبب دعمه للحوار بين البلدين فإنه خلق الإرادة السياسية والقوة لإدارة القضية بحكمة وطريقة عقلانية.

 

وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم، الأربعاء، قبيل مغادرته القاهرة للعمل فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن قيادة الرئيس السيسى ساعدت مصر على استعادة واستئناف دورها فى القاهرة الأفريقية وتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية. 

 

وأشار إلى انه فى إطار التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان فإنه يجرى العمل على إنشاء صندوق مشترك لدعم مشاريع تنموية مشتركة تتعلق بسد النهضة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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اثيوبيا

مصر

سد النهضة

النيل




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