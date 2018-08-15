روسيا: انتهاء عملية إجلاء مجموعات المعارضة السورية الرافضة للتسوية فى درعا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انتهاء عملية إجلاء مجموعات المعارضة السورية الرافضة للتسوية فى محافظة درعا.

وقالت زاخاروفا - فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء "لقد انتهت فى درعا عملية إجلاء ما يسمى بمجموعات المعارضة "غير القابلة للتسوية" وعائلاتهم إلى شمال سوريا".

وفيما يتعلق بمجموعة "الخوذ البيضاء"، انتقدت زاخاروفا منظمة الأمم المتحدة، وأشارت إلى أنها تدعم حملة التضليل الإعلامى فى وسائل الإعلام الغربية، التى ترسم صورة لممثلى الخوذ البيضاء على أنهم نشطاء إنسانيين حقيقيين وشجعان.

وأضافت: "لقد تابعنا أنباء وسائل الإعلام حول مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤن اللاجئين فى إجلاء مجموعة كبيرة من نشطاء "الخوذ البيضاء" من سوريا، فهؤلاء النشطاء الذين يقدمون أنفسهم كمنظمة إنسانية هم فى الحقيقة أدوات لحرب إعلامية دعائية تشنها عدد من الدول فى سوريا".

وتابعت القول: "إن منظمة الأمم المتحدة تدعم من حيث الجوهر حملة المعلومات المضللة فى وسائل الإعلام الغربية والأوساط الرسمية فيما يتعلق بـ"الخوذ البيضاء" التى تصورهم على أنهم نشاط شجعان فى المجال الإنسانى".