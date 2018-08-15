رئيس مدينة بنها: مشروع شارع مصر نقلة حضارية للمدينة بتكلفة 60 مليون جنيه

القليوبية - نيفين طه

قالت نجوى العشيرى رئيس مدينة ومركز بنها، إن مشروع شارع مصر، بمثابة نقلة حضارية لمدينة بنها، وهو عبارة عن كورنيش ومكان مفتوح للأسر.

وأضافت العشيرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القائم على المشروع صندوق تحيا مصر والشركة المنفذة هشام طلعت مصطفى والإشراف لهيئة الاستثمار، والتكلفه تتعدى 60 مليون جنيه .

وأوضحت، أنه سيقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وسيتم اختيار مكان لتجميع المشروعات الصغيرة للشباب فى شكل حضارى وفى إطار قانونى ينظم لهم الوقوف فى تلك المنطقة بعربات المأكولات السريعة، وبه مقاعد وطاولات لتناول الطعام ذو شكل جمالى وأماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والمشروبات الخفيفة، بالإضافة إلى مكتبة ثقافية ومسرح مكشوف وأماكن لألعاب الأطفال وممشى ومكان لهواة الصيد.