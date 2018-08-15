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دفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بين سائقى توك توك بدار السلام

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:05 م
دفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بين سائقى توك توك بدار السلام جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وذلك بعد عرضها على الطب الشرعى، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة.

 

كان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد وجود مشاجرة وسقوط قتيل بين سائقى توك توك، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الاولية نشوب مشادة كلامية بين 3 سائقى توك توك والمجنى عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدى وقاموا بالاعتداء على المجنى عليه، وإصابة أحدهم بسلاح أبيض ليلقى مصرعه فى الحال، ولاذوا بالفرار.

 

وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبى الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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