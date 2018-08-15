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دفاع أمين صندوق الزمالك يتقدم بطلب لتأجيل جلسة التحقيق مع موكله لمرضه

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:51 م
دفاع أمين صندوق الزمالك يتقدم بطلب لتأجيل جلسة التحقيق مع موكله لمرضه حازم ياسين- ارشيفيه
كتبت أمنية الموجي
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تقدم محمود خالد، محامى حازم ياسين، أمين الصندوق بنادى الزمالك، بطلب لنيابة الأموال العامة العليا، للاعتذار وطلب تأجيل جلسة التحقيق مع موكله فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس ومحمد الشهاوى تتهم أعضاء بالمجلس، بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

 

وذكر الدفاع فى طلبه بتحديد موعد آخر لسماع أقوال موكله وذلك لتعرضه لأزمة صحية أعاقته عن المثول أمام هيئة التحقيق بالقضية.

 

وكشف مصدر قانونى أن النيابة استدعت أمين صندوق النادى 3 مرات فى جلسات سابقة واعتذر عن الحضور لأسباب مختلفة، وأنه فى حالة عدم تلبية حضور الجلسة المحددة، فمن حق النيابة إصدار أمر بضبطه وإحضاره للمثول للتحقيق فى القضية.

 

وكانت النيابة قد أمرت بحبس أمين خزانة النادى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.


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