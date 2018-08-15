توقيف ضابطين فى الحرس الوطنى الفنزويلى بسبب الاعتداء على مادورو

أ ف ب

أعلن النائب العام الفنزويلى طارق وليام صعب الثلاثاء فى كراكاس توقيف ضابطين فى الحرس الوطنى البوليفارى، يشتبه بتورطهما فى محاولة الاغتيال التى تحدث عنها الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال صعب فى لقاء مع صحفيين "مثل (أمام القاضى) المواطن خوان ريكيسيسنز والكولونيل بيدرو خافيير زامبرانو ايرنانديز والجنرال في الحرس الوطنى البوليفارى اليخاندرو بيريز جاميز".

والحرس الوطني البوليفاري قوة عسكرية مكلفة خصوصا حفظ النظام في فنزويلا.

من جهة أخرى وفي تسجيلات فيديو تم تناقلها على موقع تويتر، يؤكد الجنرال في الحرس الوطنى أيضا ايكتور ايرنانديز دا كوستا أن جهاز مكافحة التجسس الفنزويلى سيقوم بتوقيفه. لكنه لا يوضح الاتهامات التي قد توجه إليه.

ويقول الجنرال فى تسجيل الفيديو "أؤكد براءتى من ما يريدون أن يسنبوه لى".

وتقول السلطات الفنزويلية إن 14 شخصا أوقفوا منذ 4 أغسطس يوم وقوع الهجوم بطائرتين بلا طيار محملتين بالمتفجرات خلال عرض عسكرى فى كراكاس. وأكد الرئيس الاشتراكى أنه كان مستهدفا.