تعرف على المصانع التى يفتتحها الرئيس السيسى اليوم ببنى سويف × 10 معلومات

بنى سويف - هانى فتحى

يجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، زيارة لمحافظة بنى سويف، حيث يفتتح أكبر مجمع صناعى لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت المقام على أرض بنى سويف.

ويعرض "اليوم السابع" بعض المعلومات عن تلك المصانع:

1. يضم المجمع الصناعى العملاق 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت.

2. يحتوى كل مصنع على خطى إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنوياً، وبما يزيد على 37 ألف طن يومياً.

3. يشمل المجمع معامل كيميائية وفيزيائية خاصة باختبارات جميع المواد الداخلة فى صناعة الأسمنت واختبارات مراقبة الجودة.

4. يشتمل المجمع الصناعى على 5 مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت على مساحة 200 ألف متر مربع.

5. تنتج المصانع السبعة للرخام والجرانيت طاقة إنتاجية 3 ملايين متر مسطح سنوياً.

6. استغرق إنجاز مشروع مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت "وهو الأكبر من نوعه" 18 شهراً على مساحة 5 كم2، بعدما أعطت القيادة السياسية أوامرها بالبدء فى إنشائه مايو 2016.

6. تهدف تلك المصانع إلى تأمين مصر لصناعاتها الإستراتيجية لتلبية مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية.

7. سيوفر المجمع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.

8. مراحل الإنتاج تبدأ باستخراج المواد الخام من المحاجر، ونقل الخامات من خلال أسطول ضخم من معدات النقل الثقيلة، وتنتقل الخامات إلى المصانع عبر شبكة من السيور الخارجية والداخلية بطول 20كم وعرض واحد متر.

9. تم تزويد جميع خطوط الإنتاج والمصانع بأحدث الفلاتر، وذلك للحد من التلوث البيئى بجانب زرع العديد من المساحات الخضراء.

10. حصل المجمع على شهادة الأيزو 9001 وشهادة الجودة، ويجرى تخزين إجمالى الناتج فى 12 صومعة وبسعة تخزين 360 ألف طن بما يكفل استمرارية سير الإنتاج ومواجهة المواقف.