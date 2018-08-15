تعارضا مع سياسة "ترامب"..رئيسة بلدية واشنطن تشارك فى احتفال بالمهاجرين

(رويترز)

فى تناقض صارخ مع حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية، احتفل سكان بلدة ساحلية صغيرة فى السلفادور أمس الثلاثاء بمضى نصف قرن على بدء روابطهم بواشنطن العاصمة.

وشاركت رئيسة بلدية واشنطن فى الاحتفال.

وقال مسؤولون محليون أن سيجفريدو شافيز وإلبا ساليناس وولديهما كانوا أول مهاجرين من أنتيبوكا يقطعون الرحلة الطويلة إلى الولايات المتحدة عام 1967 ويصلون إلى واشنطن العاصمة حيث مهدوا الطريق لآلاف آخرين من أبناء بلدتهم اتبعوا خطاهم.

وأقيم الاحتفال أمس فى الساحة الرئيسية بالبلدة حيث يرتفع تمثال لمهاجر يحمل حقيبته على كتفه وسط نافورة مياه.

وزين الميدان بلافتات زاهية الألوان ولوح الأطفال بعلم واشنطن بلونيه الأحمر والأبيض فرحين بأول زيارة يقوم بها رئيس لبلدية العاصمة الأمريكية.

وقالت موريل بوزر رئيسة بلدية واشنطن وفقا لترجمة للجزء الاسبانى من كلمتها "سنعمل كل يوم لكى نضمن أن يواصل القادمون من السلفادور إلى واشنطن العمل وتربية أطفالهم والإسهام فى الاقتصاد وإرسال التحويلات لأحبائهم والسفر بأمان وتحسين مستويات معيشتهم".

ولم تتحدث بوزر بشكل مباشر عن سياسات ترامب الخاصة بالمهاجرين.

وتفيد بيانات من مكتب رئيسة البلدية أن نحو خمسة آلاف من أهالى أنتيبوكا يقيمون الآن فى منطقة واشنطن فى حين يعتنى سبعة آلاف من سكان البلدة بمنازل مشيدة على الطراز الأمريكى بدولارات أرسلها المهاجرون.