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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:41 ص
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تحقيقات وفاة محتجز بقسم التجمع تكشف استخدامه ملابسه الداخلية فى الانتحار

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:25 ص
تحقيقات وفاة محتجز بقسم التجمع تكشف استخدامه ملابسه الداخلية فى الانتحار جثة المجنى عليه-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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أظهرت التحقيقات الأولية التى باشرتها نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم التجمع الأول، إلى وجود شبهة انتحار للمتهم داخل الغرفة المحتجز بها.
 
وأوضحت المعاينة الأولية لجثة المحتجز، استخدام ملابسه الداخلية فى شنق نفسه، كما أظهرت سلامة جسده من أى كدمات، إلا بوحود أثار وعلامات حول رقبته نتيجة محاولته الانتحار.
 
وأكد مصدر، أن النيابة طلبت تقرير الطب الشرعى الذى سيثبت ما إذا كان وفاة المحتجز انتحار أو شبهة جنائية.
 
وأمرت النيابة، باستدعاء مأمور قسم التجمع الأول، لسماع أقواله فى وفاة محتجز داخل القسم، كما أمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات الأمن العام الخاص بالواقعة.
 
كان فريق من النيابة قد توجه ظهر اليوم للمستشفى الجوى لمعاينة جثة المحتجز، كما عاينت النيابة الغرفة التى تم احتجاز المتهم بها قبل وقوع الجريمة.
 
يذكر أن ضباط مباحث قسم التجمع الأول قد ألقوا القبض على المتهم بتهمة السرقة أثناء دورية أمنية، وتم احتجازه داخل إحدى الغرف لحين تحرير المحضر اللازم، وأثناء ذهاب القوات لاصطحابه للتحقيق معه وجد فى حالة إعياء وفاقد للوعى داخل الغرفة المحتجز بها.
 

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وفاة محتجز

نيابة القاهرة الجديدة

مامور قسم التجمع الاول

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