تجديد حبس عامل قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بالبدرشين

كتب ــ أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل قتل شقيقته بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

واعترف المتهم "محمود.ي" فى تحقيقات النيابة بقتله المجنى عليها بعد وصلة ضرب، نتيجة سوء سلوكها.

كانت النيابة صرحت بدفن جثة المجنى عليها "إيمان.ي" بعد التشريح، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول الوفاة، لتحديد أسبابه بشكل مفصل، واستدعت عددا من شهود العيان حول الواقعة؛ لسماع أقوالهم.

وتبين من مناظرة جثمان الضحية أنها فى العقد الثالث من العمر ومصابة كدمات فى مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة التعدى عليها بالضرب والذي أسفر عن وفاتها.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ألقت القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.