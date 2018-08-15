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تأجيل محاكمة 154 متهما فى "لجان العمليات النوعية بحلوان والفيوم" لـ27 أغسطس

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:40 م
تأجيل محاكمة 154 متهما فى "لجان العمليات النوعية بحلوان والفيوم" لـ27 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة غرب القاهرة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر، محاكمة 154 متهما لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة والتى كانت مقيدة برقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم"لجلسة 27 اغسطس.

 

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين إلى القضاء العسكري.

 

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة. وأسندت لهم النيابة كذلك، تولى المتهمان تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمبانى العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

 


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