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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بخلية "العمليات المتقدمة" لـ27 أغسطس

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:47 م
تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بخلية "العمليات المتقدمة" لـ27 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت المحكمة العسكرية، إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقاً في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلامياً بـ"خلية العمليات المتقدمة" لجلسة 27 أغسطس.

كانت محكمة الطعون العسكرية، قد قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقاً علي كل من "محمد فوزي عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم، وأحمد مصطفي أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود"، وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة 7 مايو الماضي لإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ 12، و15 عامًا لـ 6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ "التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".

كما نسبت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم، منها "حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلْم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها .

 

 


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