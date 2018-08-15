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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:38 ص
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"بيطرى دمياط" تستعد لعيد الأضحى بوقف إجازات الأطباء وفتح المجازر مجانًا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:00 ص
"بيطرى دمياط" تستعد لعيد الأضحى بوقف إجازات الأطباء وفتح المجازر مجانًا مجازر - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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أعلن الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطرى بدمياط، عن استعداد المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فى كافة المجازر التابعة لمحافظة دمياط، ورفع درجة الاستعداد القصوى، ووضع خطة متكاملة منذ عدة أشهر.

 

وأكد شكرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تضمنت، وقف جميع الأجازات للأطباء، وخاصة أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم، وإجراء الصيانة اللازمة للمجازر، والتوثيق والتنسيق مع الجهات الأخرى المعاونة، كمديرية الصحة، ومديرية التموين، ومياه الشرب والصرف الصحى، كما تم توفير المواد اللازمة للمجازر مثل المادة الحمراء المستخدمة فى ختم اللحوم، وعمل لجان تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين لضمان جودة اللحوم، وعدم الذبح خارج المجازر، مشيرا إلى أن 12 مجزرا جاهزين لاستقبال الجزارين المواطنين لذبح الأضاحى الخاصة بهم خلال أيام العيد بالمجان. 

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بدمياط، أن الوحدات البيطرية التابعة للمديرية منتشرة فى عدة أماكن بدمياط، لخدمة المواطنين، والحصول على خدمة متميزة.


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