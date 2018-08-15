بعد قليل..السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية فى بنى سويف

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، أكبر مجمع لإنتاج الأسمنت والرخام فى بنى سويف.

ويضم المجمع الصناعى العملاق، 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، ويحتوى كل مصنع على خطى إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنوياً، وبما يزيد على 37 ألف طن يومياً.

واستغرق إنجاز مشروع مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت "وهو الأكبر من نوعه" 18 شهراً على مساحة 5 كم2، بعدما أعطت القيادة السياسية أوامرها بالبدء فى إنشائه مايو 2016.