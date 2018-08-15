"المنتدى الأمريكى الإسلامى": أردوغان ديكتاتور حول تركيا لثيوقراطية

كتبت: إنجى مجدى

وصف دكتور زهدى جاسر، رئيس المنتدى الأمريكى الإسلامى للديمقراطية، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور حول دولة عضو فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" إلى ثيوقراطية.

الـ @DrZuhdiJasser في مقابلة اليوم علي FOX، تركيا أسوء بلد في حرية الصحافة والدكتاتور أردوغان معتقل مئات الصحفيين، أردوغان متحالف مع قطر وايران وبيرعي الجماعات الارهابية لتهديد للمنطقة وهو الذي يرعي داعش في سوريا والمنطقة pic.twitter.com/XzAM52bEL0 — محمــــد اباظــــــة (@M7Abaza) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

وقال جاسر فى مداخلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن النظام التركى ينتهك حقوق الإنسان ويسجن الصحفيين مشيرا إلى أن تركيا هى الأسوأ بالنسبة للصحفيين، مشيرا إلى أن أردوغان حولها إلى ديكتاتورية.

وأضاف أن إحتجاز أردوغان للقس الأمريكى أندرو برانسون هو مجرد قمة جبل الجليد لأزمة أكبر، إذ أن تركيا تمثل جزء من محور الهيمنة الإسلامية جنبا إلى جنب مع قطر وإيران، مشيرا إلى أنهم يشكلون تهديدا لمصالح الولايات المتحدة فإنهم معاديون للغرب ومعادون للسامية، فضلا عن أنه يدعم تطرف داعش الذى هو أحد أسباب الحرب الأهلية القاسية فى سوريا.

وأشارت شبكة فوكس نيوز إلى أن تركيا قبضت وسجنت أكثر من 110 ألف شخص، منذ محاولة الجيش الفاشلة للإطاحة بأردوغان فى يوليو 2016، بينهم الآلاف دون إتهامات محددة.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وأنقرة توتر حاد أسفر عن فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا مما دفع بتهاوى الليرة التركية، ويعود ذلك إلى رفض نظام أردوغان الإفراج عن القس برانسون الذى يتهمه الرئيس التركى بالتآمر ضده مع المعارض التركى عبدالله جول للإطاحة به فى 2016.