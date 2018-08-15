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المرور يضبط 7658 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:26 م
المرور يضبط 7658 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
 
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7658 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و2307 مخالفات نموذج 125.
 
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 24 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 92 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 50 دراجة بخارية وسيارة.

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