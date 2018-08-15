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المؤتمر العلمى لأمراض الجهاز الهضمى يوصى بعلاج فيروس بى لمقدمى الخدمات الطبية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:24 ص
المؤتمر العلمى لأمراض الجهاز الهضمى يوصى بعلاج فيروس بى لمقدمى الخدمات الطبية رئيس الجامعة
قنا - هند المغربى
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أوصى المؤتمر العلمى السنوى الثالث لقسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بكلية طب قنا، والذى انعقد لمدة 3 ايام بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدى محمد حسين عميد كلية الطب بقنا بضرورة علاج فيروس بى لفئة مقدمى الخدمات الطبية، للحد من نقل العدوى وأن الإصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى بى لا يتعارض مع إمكانية ممارسة العمل الطبى فى حال المتابعة المستمر والعلاج، صرح بذلك الدكتور على عبد الرحمن غويل رئيس لقسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بكلية طب قنا ورئيس المؤتمر.
 
وأضاف غويل فى بيان له، أن المؤتمر أوصى أيضاً بضرورة توفير الأدوية الجديدة الخاصة بعلاج فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى الخاص بالمرضى المنتكسون لسرعة علاجهم، وضرورة إعطاء تطعيم فيروس بى عقب الانتهاء من علاج فيروس سي، كما أوصى بضرورة عمل تحليل فيروس بى للمرضى المتقدمين للعلاج من فيروس سى وإعطاء علاج الالتهاب الكبدى الفيروسى بى للمرضى المصابين بالاتهاب الكبدى الفيروسى بى وسي، بعد الانتهاء من علاج فيروس سى اذا كانت الحالة المرضية لهم تستحق العلاج مع ضرورة الاهتمام بالفحص الاكلينيكى الجديد للمريض، للوصول إلى التشخيص الصحيح للمريض.
 
وأضاف الدكتور شمردن عز الدين الأستاذ المساعد بقسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بكلية طب قنا ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر أوصى بالدور الفعال لمناظير القنوات المرارية فى علاج ضيق القنوات المرارية الناتجة عن زراعة الكبد وضرورة المتابعة المستمرة لنسبة الإصابة بالأورام الكبدية السرطانية بالنسبة لمرضى التليف الكبدى، وضرورة تكثيف البحث العلمى حول الأسباب المؤدية إلى زيادة نسبة الإصابة بالأورام الكبدية السرطانية فى الفترة الأخيرة، كما أوصى المؤتمر بضرورة اجراء التحاليل الطبية فى حالات الاشتباه بالإصابة بالميكروب الحلزونى لتجنب مضاعفاته السيئة.
 
وأضاف، أن من توصيات المؤتمر ضرورة الكشف عن الالتهاب الكبدى الوبائى E الذى قد يكون أحد أسباب الالتهاب الكبدى المزمن والتليف الكبدى خصوصاً لدى المرضى المصابين بأمراض نقص المناعة، والتأكيد على دور مناظير الأمعاء الدقيقة الفعال فى تشخيص وعلاج العديد من الأمراض التى تصيب الأمعاء الدقيقة ودور المنظار السونارى الفعال فى تشخيص وعلاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي.

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