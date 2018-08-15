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"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:33 ص
"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان،المدرسين المصريين الراغبين في العمل بالخارج، من الوقوع في شباك سماسرة عقود العمل الوهمية ، وذلك بعد انتشارها للعمل داخل دولة الكويت

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، أشار فيه إلى أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة ترويج لعقود عمل وهميه لمدرسين مصريين للعمل داخل الدولة، وقام المكتب برصد هذه الظاهرة بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن ترويج لهذه العقود ، مقابل 20 ألف جنيه مصري.

وقال : أحمد يوسف المستشار العمالي بالكويت ، إن وزارة التعليم الكويتية حذرت من التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، مؤكده وجود قنوات رسمية للتعاقد مع المعلمين، وأن هناك لجان رسمية تابعة للوزارة مختصة بالتعاقدات الخارجية.

وكان أحد الأشخاص قد ابتكر طريقة للترويج لعقود ملتبسة بطابع ظاهره رسمي، وأوهمهم بالحصول على عقد عمل في وزارة التربية بالكويت للعمل في سلك التدريس، مقابل دفع مبلغ 20 ألف جنيه ما يعادل 450 دينارا.


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القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان




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