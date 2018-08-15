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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:27 م
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القبض على طالب وطالبة وربة منزل بحوزتهم سلاح نارى فى الإسماعيلية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:50 م
القبض على طالب وطالبة وربة منزل بحوزتهم سلاح نارى فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية -صبرى غانم
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نجحت الخدمات الأمنية المعينة على كمين محطة تحصيل الرسوم بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين فى القبض على طالب وطالبة وربة منزل  بحوزتهم سلاح نارى. 
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد يتلقيه إخطارا من المقدم محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين مفاده أنه أثناء قيام الخدمات المعينة على كمين التحصيل دائرة مركز القصاصين بمباشرة أعمالها فى عمليات التفتيش تمكن من ضبط "أحمد .ط .م  28 عاما" طالب مقيم بالرحاب في القاهرة سبق اتهامة في القضية رقم 15899لسنة 2013 إداري قسم التجمع الخامس القاهرة بتهمة (الانظمام لجماعة محظورة) وبرفقته كل من " ليلي .م .ع"  22 عاما طالبة مقيمة مدينة نصر القاهرة و"أميرة. م. ا 30 عاما" ربه منزل مقيمة مصر الجديدة، القاهرة وبحوزتهم سلاح ناري عبارة عن (طبنجة عيار 9 مم مارك blowfg) و3 طلقات من ذات العيار و3 سرنجات طبية فارغة وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بأنهم من متعاطي المواد المخدرة - الهيروين- عن طريق تلك السرنجات، واعترف الأول بحيازتة للسلاح الناري بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم إداري مركز القصاصين وجاري العرض علي النيابة.
 

 


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