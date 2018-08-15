السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة لنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة بقضية الرشوة

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة، لنبيل محمد بدر نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لرامى السيد عبده، وذلك لاتهامهما بالحصول على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كما قررت المحكمة إعفاء رئيس إحدى شركات الاستيراد والتصدير من العقوبة، بعد اعترافه بدفع الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وبعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأسندت النيابة للمتهمين "نبيل محمد بدر رخا" 56 عاما نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، و "ه. أ.م. ال" 44 عاما إحدى شركات الاستيراد والتصدير، و" رامى السيد عبده" 34 عاما محامى، فى القضية رقم 4566 لسنة 2017 جنايات قسم التجمع الخامس، والمقيِّدة برقم 755 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، بطلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مبالغ مالية وهدايا عينية كرشوة لمساعدتها فى إتمام بعض القرارات الصادرة من وزارة الاستثمار، وتخصيص قطع أرض بمنطقة النرجس.