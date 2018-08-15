الرئيس السيسى يصدق على قوانين الجمارك وإقامة الأجانب بمصر ومنح الجنسية

كتب محمد الجالى - محمد صبحى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 169 لسنة 2018 بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على القانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما أصدر الرئيس السيسى قانون رقم 171 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، وكذلك القانون رقم 172 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك بعد أن اقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.

وأصدر الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ،بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وذلك بعد أن اقرها مجلس النواب بدور الانعقاد الماضى.