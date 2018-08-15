الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يؤكد تشديد وزير الداخلية على العناية بالحجاج

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضى





أكد اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إنه تم تسكين ضيوف الرحمن، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحجاج المصريين يقميمون فى فنادق قريبة من الحرم المكى، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية براحة ضيوف الرحمن، حتى يتمكنوا من التردد على الحرم دون عناء.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أن العيادات الطبية تستقبل الحجاج الذين يعانون الارهاق ويتم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، مؤكداً أن الحجاج المصريين بخير.