الرئيس الأفغانى يدين تفجير انتحارى استهدف أكاديمية تعليمية فى كابول

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أدان الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبدالغنى بأشد العبارات التفجير الانتحارى الذى استهدف أكاديمية تعليمية فى غرب العاصمة الأفغانية كابول ظهر اليوم الأربعاء والذى أوقع 48 قتيلا و86 مصابا، بحسب أحدث بيانات مسؤولى الصحة الأفغانية.

وقال الرئيس الأفغانى - بحسب وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية - إن الإرهابيين فى هجومهم على المراكز الثقافية والتعليمية يظهرون أنهم أعداء للإسلام ولتعاليم النبى عليه الصلاة والسلام.

ونفت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد صلتها بالتفجير الانتحارى.