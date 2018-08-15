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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:35 م
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الدفاع العراقية: اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:06 م
الدفاع العراقية: اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية مساء اليوم الأربعاء، عن الوزارة فى بيان قوله إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 10 واثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المنتمين لعصابات داعش فى منطقة البو طيبان بمحافظة الأنبار".

وأضافت الوزارة أنهما "من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ١/٤ إرهاب، وقد تم تسليمها لجهة الطلب".

يشار الى ان القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة.


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