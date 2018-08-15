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الحكومة تسعى لمحو أمية 8 ملايين مواطن خلال 4 سنوات.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:35 م
الحكومة تسعى لمحو أمية 8 ملايين مواطن خلال 4 سنوات.. تعرف على التفاصيل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتبت : نورا فخرى
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تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، محو أمية نحو 8 ملايين أمى خلال الفترة من (2018/2019 - 2021/2022) وذلك بواقع محو أمية مليونى دارس بمعدل سنوى، لخفض نسبة الأمية فى الفئة العمرية (15-35) عامًا إلى 15% عام 2021/2022 مقارنة بنحو 29% فى العام الأول من البرنامج، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على الأمية فى مصر.

 

وفى هذا الشأن، تعتزم الحكومة فى برنامجها الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، الاعتماد على جهود عدد من الجمعيات الأهلية النشطة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الجامعات وجميع الجهات الحكومية، والقطاع العام وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص على أداء دورهم المجتمعى فى هذا المشروع القومى الكبير.

 

جدير بالذكر، أن مصر بها نحو 17 مليون أمى منهم قرابة 10 ملايين أنثى و7 ملايين من الذكور، حسبما أفاد أحمد حسن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( حكومتنا الرشيدة ...تسعى )) !!!

...و...و مساء الخير .....الحمد لله ....حكومتنا الرشيدة تسعى في كل المجالات ( لأراحة ) المواطن ......وكان سعيهم (( مشكورا )) .....واسعى ...اسعى ...اسعى ....خد لك صوره سته في تسعه ........مسااااااااااء الفل .

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