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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:14 ص
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الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول زيادة إجازتهم الأسبوعية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:00 ص
الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول زيادة إجازتهم الأسبوعية الدكتور صالح الشيخ
كتب : مصطفى عبد التواب
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كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم، أن الجهاز أرسل لجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تحتوى على مجموعة من الاسئلة حول نظام الإجازات الجديد، مشيرًا إلى أن الأسئلة عبارة عن قدرتهم على أداء نفس الوظائف والمهام فى عدد ساعات أقل، ورفض أو قبولهم لفكرة الإجازة ثلاثة أيام والعمل لمدة أربعة أيام مع اشتراط تعليل سبب قبولهم أو رفضهم للفكرة.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن الجهاز ينتظر نتائج الاستبيان لتحليلها والأخذ بها فى اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة الأمر، مشيرًا إلى أن رأى الموظفين فى المقترح سوف يشكل عاملًا اساسيًا لتنفيذ المقترح، مؤكدًا أن ما نشر عن استطلاعات لرأى الموظفين فى السابق لم يكن لها أساس من الصحة حيث كانت عن مقترح أخر وتم استطلاع آراء العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة فقط فى هذا الشأن.

وفى وقت سابق قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة تسعى لراحة الموظفين دون تأثر الإنتاج، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات.

وأضاف الشيخ فى تصريحاته لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة التى يرأسها تضم فى عضويتها، ممثل عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس مجلس الوزراء، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.

وأشار الشيخ إلى أن اللجنة تنتهى خلال الشهر الجارى من مهمتها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1145 لسنة 2018، من خلال السماع إلى مقترحات جميع الجهات الحكومية فى هذا القرار، مؤكدًا أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء لسماع أرائهم فى الأمر، علاوة على سماع رأى كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة للكهرباء لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية خلال العام المالى وكذلك الشهر وكذلك اليوم والساعة، بهدف معرفة ما سوف يوفره تعطيل هذه الوحدات.


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