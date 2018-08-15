video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة اليابانية تؤجل البدء فى نقل القاعدة الأمريكية بأوكيناوا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:46 ص
الحكومة اليابانية تؤجل البدء فى نقل القاعدة الأمريكية بأوكيناوا رئيس وزراء اليابان شينزو أبى
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قررت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، تأجيل العمل الميدانى المقرر فى نقل مكب نفايات لإعداده لنقل القاعدة الأمريكية فى منطقة أوكيناوا بسبب الأعاصير وارتفاع أمواج البحر.

وأفادت مصادر يابانية مطلعة حسبما نقلت وكالة انباء "كيودو" اليابانية أن العمل، الذى كان من المقرر أن يبدأ فى وقت مبكر من يوم الجمعة الماضية، من الممكن أن يُستأنف بعد اجراء الانتخابات المحلية واختبار حاكم جديد فى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد وفاة حاكم أوكيناوا تاكيشى أوناجا فى 8 أغسطس الجاري.

وكان أوناجا، وهو معارض قوى لعملية نقل القاعدة، قد أمر المسئولون المحليون ببدء إجراءات لسحب موافقة سلفه على ملء الموقع بالتربة.

واعتبرت خطوة أوناجا كحل أخير لعرقلة خطة الحكومة المركزية المثيرة للجدل لنقل محطة "فوتينما" الجوية الأمريكية إلى منطقة هينوكو الساحلية فى ناجو، وكلتا المنطقتين تقع فى أوكيناوا بجنوب غرب اليابان.

وكان من المقرر أن يبدأ العمل الميدانى لبناء القاعدة فى مطلع أغسطس الجارى بعد أن أكمل مكتب الدفاع فى أوكيناوا بناء أسوار بحرية فى وقت سابق من هذا الشهر استعدادًا لتجهيز الموقع..فيما يعارض العديد من السكان فى أوكيناوا خطة إعادة البناء لأنهم يريدون أن تغادر القاعدة العسكرية الأمريكية المحافظة برمتها.

ويدور خلاف منذ فترة بعيدة بين حكومة اليابان المركزية وسلطات أوكيناوا بشأن خطة تم الاتفاق عليها لأول مرة بين طوكيو وواشنطن عام 1996 لنقل قاعدة فوتينما الجوية من منطقة حضرية بوسط أوكيناوا، إلى منطقة هينوكو التى يقطنها عدد أقل من السكان بمدينة ناجو شمالى أوكيناوا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسيرة حاشدة للمطالبة بإجلاء قاعدة عسكرية أمريكية من جزيرة أوكيناوا اليابانية

إعصار برابيرون يصيب 4 أشخاص فى أوكيناوا ويتجه إلى جنوب غرب اليابان

مظاهرات باليابان لإحياء الذكرى الأولى على بدء نقل قاعدة أمريكا فى أوكيناوا

اوكيناوا

اليابان

الحكومه اليابانيه

نقل القاعده الامريكيه من اليابان




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة