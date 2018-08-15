الحكومة اليابانية تؤجل البدء فى نقل القاعدة الأمريكية بأوكيناوا

طوكيو (أ ش أ)

قررت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، تأجيل العمل الميدانى المقرر فى نقل مكب نفايات لإعداده لنقل القاعدة الأمريكية فى منطقة أوكيناوا بسبب الأعاصير وارتفاع أمواج البحر.

وأفادت مصادر يابانية مطلعة حسبما نقلت وكالة انباء "كيودو" اليابانية أن العمل، الذى كان من المقرر أن يبدأ فى وقت مبكر من يوم الجمعة الماضية، من الممكن أن يُستأنف بعد اجراء الانتخابات المحلية واختبار حاكم جديد فى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد وفاة حاكم أوكيناوا تاكيشى أوناجا فى 8 أغسطس الجاري.

وكان أوناجا، وهو معارض قوى لعملية نقل القاعدة، قد أمر المسئولون المحليون ببدء إجراءات لسحب موافقة سلفه على ملء الموقع بالتربة.

واعتبرت خطوة أوناجا كحل أخير لعرقلة خطة الحكومة المركزية المثيرة للجدل لنقل محطة "فوتينما" الجوية الأمريكية إلى منطقة هينوكو الساحلية فى ناجو، وكلتا المنطقتين تقع فى أوكيناوا بجنوب غرب اليابان.

وكان من المقرر أن يبدأ العمل الميدانى لبناء القاعدة فى مطلع أغسطس الجارى بعد أن أكمل مكتب الدفاع فى أوكيناوا بناء أسوار بحرية فى وقت سابق من هذا الشهر استعدادًا لتجهيز الموقع..فيما يعارض العديد من السكان فى أوكيناوا خطة إعادة البناء لأنهم يريدون أن تغادر القاعدة العسكرية الأمريكية المحافظة برمتها.

ويدور خلاف منذ فترة بعيدة بين حكومة اليابان المركزية وسلطات أوكيناوا بشأن خطة تم الاتفاق عليها لأول مرة بين طوكيو وواشنطن عام 1996 لنقل قاعدة فوتينما الجوية من منطقة حضرية بوسط أوكيناوا، إلى منطقة هينوكو التى يقطنها عدد أقل من السكان بمدينة ناجو شمالى أوكيناوا.