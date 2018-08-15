الحاجة سعدية صاحبة العمرة المزيفة تغادر إلى السعودية لأداء فريضة الحج

الدقهلية ــ شريف الديب

غادرت الحاجة سعدية عبد السلام العاصي 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بصاحبة العمرة المزيفة منذ قليل مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج .

جاء ذلك تنفيذا لدعوة أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج تقديرا لها وتعويضا عن فترة الاحتجاز داخل الأراضي السعودية، بعد أن وضع لها أحد الأشخاص حبوب مخدرة داخل إحدى الحقائب، وطلب منها توصيلها إلى أحد الأشخاص بالمملكة، وبعد وصولها إلى المطار تم اكتشاف الأقراص المخدرة، وألقى القبض عليها وظلت رهن التحقيقات حتى تم ضبط المتهم الرئيسي بالقضية، وتم إخلاء سبيلها وعودتها إلى مصر مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن الحاجة سعدية توجهت من قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية فجر اليوم، إلى المطار، وغادرت فى الرحلة المتجهة إلى السعودية منذ قليل، وكان أبناؤها فى وداعها.