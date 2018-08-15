الجزائر تدين اعتداء إرهابيا استهدف دورية للدرك فى بوركينا فاسو

الجزائر (أ ش أ)

أدانت الجزائر اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإرهابى الذى استهدف دورية للدرك فى شرق بوركينا فاسو.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن على شريف - فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم - "إننا ندين الاعتداء الإرهابى الدموى الذى استهدف يوم السبت 11 أغسطس الجاري، دورية للدرك البوركينابى شرق البلاد وخلف 6 قتلى من عناصره".

وأضاف: "ننحنى لتضحية عناصر الدرك الذين قتلوا فيما كانوا يؤدون واجبهم خدمة لبلدهم ونقدم تعازينا ومواساتنا وتضامننا لعائلاتهم وحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق".

وتابع قائلا: "إننا نظل على قناعة بأن شراسة وهمجية الإرهابيين لن تزيد إلا من عزيمة هذا البلد الصديق وجميع بلدان قارتنا فى مواصلة مواجهة ومحاربة هذه الآفة إلى غاية القضاء عليها كليا".