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الجزائر تدين اعتداء إرهابيا استهدف دورية للدرك فى بوركينا فاسو

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:00 ص
الجزائر تدين اعتداء إرهابيا استهدف دورية للدرك فى بوركينا فاسو الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة
الجزائر (أ ش أ)
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أدانت الجزائر اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإرهابى الذى استهدف دورية للدرك فى شرق بوركينا فاسو.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن على شريف - فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم - "إننا ندين الاعتداء الإرهابى الدموى الذى استهدف يوم السبت 11 أغسطس الجاري، دورية للدرك البوركينابى شرق البلاد وخلف 6 قتلى من عناصره".

وأضاف: "ننحنى لتضحية عناصر الدرك الذين قتلوا فيما كانوا يؤدون واجبهم خدمة لبلدهم ونقدم تعازينا ومواساتنا وتضامننا لعائلاتهم وحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق".

وتابع قائلا: "إننا نظل على قناعة بأن شراسة وهمجية الإرهابيين لن تزيد إلا من عزيمة هذا البلد الصديق وجميع بلدان قارتنا فى مواصلة مواجهة ومحاربة هذه الآفة إلى غاية القضاء عليها كليا".

 


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