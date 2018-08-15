الجزائر تدين اعتداء إرهابيا استهدف دورية للدرك فى بوركينا فاسو

أدانت الجزائر اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإرهابى الذى استهدف دورية للدرك فى شرق بوركينا فاسو.
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن على شريف - فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم - "إننا ندين الاعتداء الإرهابى الدموى الذى استهدف يوم السبت 11 أغسطس الجاري، دورية للدرك البوركينابى شرق البلاد وخلف 6 قتلى من عناصره".
وأضاف: "ننحنى لتضحية عناصر الدرك الذين قتلوا فيما كانوا يؤدون واجبهم خدمة لبلدهم ونقدم تعازينا ومواساتنا وتضامننا لعائلاتهم وحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق".
وتابع قائلا: "إننا نظل على قناعة بأن شراسة وهمجية الإرهابيين لن تزيد إلا من عزيمة هذا البلد الصديق وجميع بلدان قارتنا فى مواصلة مواجهة ومحاربة هذه الآفة إلى غاية القضاء عليها كليا".
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