التحقيق مع عضوى مجلس الزمالك السابقين الأحد بتهمة تغيير عملة بالسوق السوداء

حددت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار محمد البرلسى، جلسة الاحد المقبل للتحقيق مع كلا من مصطفى سيف العمارى، وشريف منير أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك 2014، فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس الحاليين والسابقين، بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكانت النيابة، أمرت أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل نائب رئيس النادى المستشار أحمد جلال إبراهيم، بضمان وظيفته بعد مثوله للتحقيق فى القضية ذاتها.

وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ أشهر، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.